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Двух полицейских расстреляли на Гавайях

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© Twitter

© Twitter

Неизвестный расстрелял двух сотрудников полиции в Гонолулу — столице американского штата Гавайи. Офицеры прибыли на телефонный вызов и встретились с вооруженным мужчиной. Преступник разыскивается.

Нападение произошло вблизи пляжа Вайкики между зоопарком Гонолулу и знаменитым вулканическим конусом Бриллиантовая голова. Этот район очень популярен у туристов и местных жителей.

По предварительной информации, дом, в котором находился вооруженный мужчина, загорелся. Сейчас огонь перекинулся на два соседних строения и припаркованный рядом полицейский автомобиль. Пожарные борются с пламенем.

Пока полиция никого не арестовала, но перекрыла несколько соседних улиц. Жителей призвали не выходить из дома.

Несколько дней назад в США пришлось закрыть аэропорт и авиабазу из-за сообщений о неизвестном стрелке.

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