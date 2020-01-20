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Еще 139 человек заболели новым видом пневмонии в Китае

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© Википедия

© Википедия

Китай 20 января сообщил о 139 новых случаях заболевания пневмонией, связанной с необычным видом штамма коронавируса. Все они были выявлены за прошедшие выходные, пишет Reuters.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Уханя, 136 случаев заболевания коронавирусом отмечены в городе в субботу и воскресенье.

Два человека, заболевших новым видом пневмонии, выявлены в Пекине. Еще один — в провинции Гуандун. Отмечается, что это — первые пациенты, не проживающие в Ухани, откуда началось распространение необычного вируса.

11 января стало известно о первой жертве нового вида пневмонии. Болезнь выявили в конце декабря.

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