В Китае скончалась первая жертва нового коронавируса
- 11 января 2020, 03:57
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Власти китайского города Ухань сообщили о первом умершем от нового типа коронавируса. Сейчас число заболевших составляет примерно 40 человек. Медики следят за состоянием здоровья еще нескольких сотен пациентов.
«Выявлен 41 случай заражения с предварительным диагнозом новый тип коронавируса, из них два человека уже выписаны из больницы, семь находятся в тяжелом состоянии, один человек умер, состояние остальных пациентов стабильное», — цитирует РИА Новости заявление городского комитета по вопросам здравоохранения.
Под медицинское наблюдение попали 739 человек, включая 419 врачей и санитаров, имевших тесные контакты с заболевшими пациентами. Пока никаких симптомов опасного недуга у них не выявлено.
Вспышка пневмонии ранее неизвестного происхождения была зафиксирована в Ухани в конце декабря прошлого года. Два дня назад китайские ученые заявили, что речь идет о новом типе коронавируса.
Роспотребнадзор накануне подчеркнул, что на границе Приморья и Китая не зафиксировано случаев опасного заболевания.
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