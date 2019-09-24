Минобороны раскрыло возможности сбитых у Хмеймима дронов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о прогрессе в производстве ударных беспилотников, которые используют действующие в Сирии группировки террористов.

По словам Конашенкова, благодаря «помощи извне», боевики научились собирать БПЛА с внушительной высотой полета в четыре тысячи километров и дальностью до 150 километров. «Это очень серьезно», — сказал он, демонстрируя журналистам беспилотники террористов, сбитые в сентябре на подлете к базе.

Генерал отметил, что создатели таких дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специальных знаний, передает РИА Новости.

В октябре прошлого года Минобороны РФ доставило в Сирию зенитные ракетные системы С-300 с мощными радарами для усиления возможностей по отражению атак с воздуха. С тех пор авиабазу пришлось не раз оборонять, а в последнее время атаки происходят по несколько раз в месяц.

Так, боевики атаковали Хмеймим при помощи беспилотных летательных аппаратов и ракет 8 и 11 августа, а также 3 сентября. По данным сирийских СМИ, дроны стартовали из района, который находится под контролем запрещенных в России террористической группировки «Тахрир аш-Шам» и Туркестанской исламской партии.

Самым «горячим» выдался апрель, когда боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и ракетных систем залпового огня. Все атаки были успешно отражены.