Пожар уничтожил склад макулатуры в Тюмени

Мощный пожар возник вечером 19 января на складе макулатуры в Тюмени. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя полностью охватило крышу строения. Площадь возгорания составила 7200 квадратных метров.
По данным местного управления МЧС, пожар произошел по адресу: улица Воронинские горки, 176.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
Огонь тушат 32 единицы техники и 83 человека. Судя по кадрам видеозаписи, полыхает очень сильно, и макулатуру уже не спасти.
Накануне крупный пожар возник в ресторане «Золотая пагода» в Самаре. «Ридус» опубликовал видео с места событий.
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