Пожар уничтожил склад макулатуры в Тюмени

Мощный пожар возник вечером 19 января на складе макулатуры в Тюмени. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пламя полностью охватило крышу строения. Площадь возгорания составила 7200 квадратных метров.

По данным местного управления МЧС, пожар произошел по адресу: улица Воронинские горки, 176.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь тушат 32 единицы техники и 83 человека. Судя по кадрам видеозаписи, полыхает очень сильно, и макулатуру уже не спасти.



Накануне крупный пожар возник в ресторане «Золотая пагода» в Самаре. «Ридус» опубликовал видео с места событий.