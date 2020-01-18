Опубликовано видео пожара в самарском ресторане «Золотая Пагода»

В ресторане «Золотая Пагода» в Самаре произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании в заведении на улице Георгия Димитрова поступило в экстренные службы в 17:18 по местному времени.

По данным ГУ МЧС РФ по Самарской области, загорелась кровля здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, а площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

В тушении огня принимали участие 100 человек, 80 из них — сотрудники МЧС. Кроме того, были задействованы 33 единицы спецтехники.

«Погибших и пострадавших нет, люди эвакуировались сами до прибытия сотрудников МЧС», — приводит ФАН сообщение пресс-службы ведомства.

Издание опубликовало видео с места происшествия.