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Московский школьник избил учительницу из-за наушников

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© pixabay.com

© pixabay.com

Ученик восьмого класса одной из московских школ разбил лицо преподавательнице во время урока.

По словам другого школьника, инцидент произошел из-за того, что восьмиклассник отказался писать контрольную, ругался матом на уроке и сидел в наушниках.

Когда на просьбу учительницы покинуть класс он также ответил отказом, она сказала: «Я, конечно, не имею права этого делать, но мне придется» — и попыталась забрать его наушники. Однако мальчик дернулся и порвал провод.

Очевидец произошедшего рассказал «360», что после этого разъяренный ученик ударил педагога по лицу и сломал ей очки, из-за чего учительница сильно порезалась осколком. «Все лицо было в крови», — сказал собеседник телеканала.

Он добавил, что его одноклассник уже не первый раз позволяет себе подобную выходку.

Пострадавшая учительница сейчас находится на больничном. Она сообщила телеканалу, что с ней уже все в порядке.

Ранее «Ридус» писал о том, что в школе № 27 города Сызрани Самарской области ученик восьмого класса избил учительницу физкультуры.

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Польза и вред от купания в проруби с научной точки зрения

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Уже через пару дней в России будут отмечать православный праздник Крещение Господне. По традиции в этот праздник многие купаются в проруби. Некоторые готовятся к погружению в ледяную воду заранее, кто-то решает рискнуть и нырнуть в первый раз без подготовки, а кто-то давно практикует плавание в ледяной воде и для него шагнуть в прорубь просто как дважды два.

У зимнего купания много поклонников, которые считают, что ледяная вода приносит организму огромную пользу, укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле, а заодно узнать, какие негативные последствия может принести купание в холодной воде.

Для начала, поговорим о пользе

Улучшает циркуляцию крови

Холодная вода улучшает ток крови во всех сосудах — артериях, венах и капилярах. Сразу после погружения кровь начинает приливать к поверхности тела, согреваются конечности, а повторное ныряние помогает нам стать менее чувствительными к холоду. Возможность быстро адаптироваться к холоду особенно важна для тех, чей организм негативно реагирует на резкие перепады температур и людей, чья работа связана с частым пребыванием на морозе.

Сжигает калории

Для того чтобы мобилизовать все свои силы и сохранить тепло, организму придется потратить много энергии. Поэтому, если вы давно мечтаете о стройной фигуре, вы можете попробовать себя в «моржевании». Начать с одного погружения в прорубь на Крещение и затем продолжить в каком-нибудь клубе любителей зимнего плавания — такие есть почти в каждом городе.

© pixabay.com

Укрепляет иммунитет

Ученые из медицинской школы Гарвардского университета установили, что купание в холодной воде помогает укреплять иммунную систему человека. Это происходит из-за того, что приспосабливаясь в новой (не очень дружелюбной) среде, организм начинает вырабатывать большее количество лейкоцитов, которые, в свою очередь, помогают ему защищаться от инфекций.

Помогает бороться со стрессом и депрессией

Плавание в холодной воде способствует активной выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на наше эмоциональное состояние и помогают уменьшить боль. У людей, страдающих депрессией, уровень содержания этих гормонов обычно намного ниже, чем у здоровых людей, что и делает выход из депрессии очень сложным. Повышение уровня эндорфинов может облегчить этот процесс и значительно улучшить состояние больного.

© pixabay.com

Большинство положительных эффектов от проведения времени в холодной воде проявятся в полной мере, только если вы будете заниматься этим часто и регулярно. Но повышение уровня эндорфинов вы гарантированно получите уже после первого погружения в прорубь. Именно из-за резкого скачка этих гормонов в организме многие ныряльщики говорят о приливе сил, бодрости и хорошем настроении.

А теперь, негативные последствия

В основном неприятности от ныряния в ледяную воду наступают у неподготовленных людей, которые вдруг решают, что им срочно нужно хотя бы раз попробовать испытать на себе эту зимнюю традицию. К сожалению, иногда, такой первый раз может стать и последним. И вот почему.

Холодовой шок

Это состояние организма, вызванное воздействием низких температур. Холодовой шок может вызвать резкое повышение артериального давления, панику, учащенное дыхание, гипервентиляцию легких и сильное переохлаждение, которое может продолжаться даже после выхода из воды. Но самое опасное то, что он может спровоцировать остановку сердца. По этой причине члены международной ассоциации зимнего плавания настоятельно рекомендуют не нырять в холодную воду без тщательной подготовки и без людей, которые могут вас подстраховать.

© Кадр из фильма «Титаник»

Обострение хронических заболеваний

Сильное переохлаждение может вызвать обострение хронических заболеваний. Поэтому, если вы не уверены, что достаточно закалились, чтобы поплавать в проруби, лучше понаблюдайте за этим событием со стороны. Несколько секунд этого сомнительного удовольствия вряд ли стоят того, чтобы неопределённое время мучиться с заболеванием.

Увеличение риска инсульта

Ученые из Китая провели исследование, которое показало, что увлечение зимним плаванием увеличивает риск смерти от инсульта. В исследовании участвовали более 900 пловцов из клуба любителей зимнего плавания. Результаты за тридцатилетний период показали, что смертность от инсульта у пловцов оказалась на 10% выше, чем у контрольной группы.

А для первооткрывателя купания в проруби, даже краткосрочное нахождение в холодной воде может привести к инсульту, из-за резкого скачка артериального давления. Особенно если вы и так находитесь в группе риска, т. е. страдаете гипертонией.

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