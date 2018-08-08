Восьмиклассники Сызрани избили свою учительницу

В школе № 27 города Сызрань Самарской области ученик восьмого класса избил учительницу физкультуры. В инциденте пытаются разобраться полиция и региональное Министерство образования и науки.

«Полиция проводит проверку, с молодыми людьми, их родителями и свидетелями инцидента работают инспекторы по делам несовершеннолетних, которые выясняют все подробности произошедшего», — сообщило РИА Новости.



Учащаяся школы № 27, ставшая свидетельницей конфликта, рассказала журналистам, что 15-летний нападавший давно отличался агрессивным поведением и часто нападал на других подростков, а педагог попался ему «под горячую руку».

«После того, как он делал такие плохие вещи, некоторые из класса называли героем. Ему это нравилось», — приводит слова девочки телеканал «360».



По версии собеседницы телеканала, конфликт произошел прямо на уроке физкультуры, когда школьники играли в волейбол. Агрессивный восьмиклассник пришел выяснять отношения к учащемуся девятого класса, напал на него и избил, так что «его потом увезли на скорой». За мальчика заступилась молодая учительница физкультуры, за что получила удар по голове и упала.

К потасовке присоединились еще двое восьмиклассников, которые, по данным некоторых СМИ, также напали на педагога. В итоге учительница отказалась от госпитализации, но после занятий почувствовала себя плохо, обратилась к медикам, которые диагностировали у нее сотрясение мозга и оставили в больнице под наблюдением.

Напомним, в последнее время правоохранительные органы все чаще склонны всерьез относиться к дракам между школьниками. В одном таком случае в московском районе Чертаново после нападения на подростка против его несовершеннолетних обидчиков было возбуждено уголовное дело.

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