Джеймс Бонд останется мужчиной

Всем уже давно известно, что Дэниэл Крейг в последний раз сыграет Джеймса Бонда в картине «Не время умирать». Фильм выйдет на экраны в апреле 2020 года. Кто станет новым «агентом 007», пока официально не объявили. В Сети появились слухи о том, что роль может достаться женщине. Их опровергла продюсер саги Барбара Брокколи.

«Он может быть любого цвета, но он мужчина», — цитирует слова Брокколи издание Variety.

Брокколи призналась, что «заставлять женщину играть мужскую роль» ей не хочется. Но сами по себе представительницы слабого пола «гораздо интереснее», поэтому в следующей части стоит ждать появления новых сильных женских характеров.

Пока киноманы ждут выхода 25-го фильма о Бонде, в котором кроме 51-летнего Крэйга сыграют Рами Малек, Леа Сейду, Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссер ленты — Кэри Фукунага. Первая картина «бондианы» увидела свет 5 октября 1962 года. С тех пор роль супермена довелось исполнить шестерым: Шону Коннери, Джорджу Лэзенби, Роджеру Муру, Тимоти Далтону, Пирсу Броснану и Дэниелу Крэйгу.