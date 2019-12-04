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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

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© кадр из фильма «Не время умирать»

© кадр из фильма «Не время умирать»

Студия Universal выпустила первый трейлер шпионского боевика «Не время умирать», в котором рассказывается о новых приключениях Джеймса Бонда.

В 25-м фильме об агенте 007 главный герой временно уходит со службы и отправляется на Ямайку.

Однако он вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Бонд получает задание спасти похищенного ученого, что оказывается далеко непростым делом.

Трейлер изобилует эффектными сценами погонь, головокружительными трюками и шикарными авто.

Образ колоритного злодея в картине создал Рами Малек, удостоенный «Оскара» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия».

На экранах России лента появится 9 апреля 2020 года.

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