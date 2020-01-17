Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Варшавы

Столица Польши была оккупирована немецкими войсками 28 сентября 1939 года. Растерзанную нацистами Варшаву в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции освободили части Первого Белорусского фронта Красной Армии и Войска Польского. Они вошли в город 17 января 1945 года. К 75-летию этого события Министерство обороны России опубликовало на своем официальном портале ряд документов, долгое время остававшихся секретными.

В рассекреченных архивных материалах — данные о зверствах немецко-фашистских захватчиков на польской земле, о провалившемся Варшавском восстании, о боях за город и о помощи, которую Советский Союз бескорыстно оказал освобожденной Польше.

На территории оккупированной Польши нацисты создали несколько концлагерей, предназначенных для массового уничтожения людей. Минобороны опубликовало трофейную схему путей сообщений между ними, а также донесение политуправления Первого Белорусского фронта о концлагере в Треблинке. Здесь же — протокол допроса немецкого военнослужащего о погромах в варшавском гетто.



На оккупированной территории Польши с зимы 1942 года действовала Армия Крайова, образованная польским правительством в эмиграции. По приказам из Лондона она совершала террористические акты в отношении не только нацистов, но и советских военнослужащих, а также мирных жителей. Рассекреченные материалы об этом также опубликованы на сайте Минобороны.

Размещены на портале и документы о восстании в Варшаве 1 августа 1944 года. Оно продлилось два месяца, но 2 октября было подавлено немецкими войсками. После этого командиры повстанцев подписали акт о капитуляции.

«Честь первой вступить в столицу Польши была предоставлена бойцам 1-й армии Войска Польского, которые в ночь на 17 января 1945 года форсировали Вислу, сломили сопротивление противника и утром того же числа ворвались в город», — сказано в сообщении сайта Минобороны.

Вслед за ними, прорвав эшелонированную оборону противника в южную часть Варшавы вошли части Первого Белорусского фронта. Об этих боях рассказывают боевые донесения, приказы и наградные материалы, впервые опубликованные российским военным министерством.

Тем временем власти польской столицы решили не отмечать 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В России это расценили как неуважение к истории.