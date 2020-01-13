В России отреагировали на планы Варшавы не отмечать 75-летие освобождения

Решение властей польской столицы не отмечать 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков было расценено российскими политиками и дипломатами как неуважение к истории.

В частности, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала такую позицию очевидной тенденцией.

«Я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?» — написала она в своем Facebook, отметив, что подобные решения приводят к искажению исторических фактов. По ее словам, такими темпами европейские антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.

В свою очередь сенатор Сергей Цеков напомнил в комментарии RT о том, что Польша демонстрировала неуважение к истории еще в советские времена. При этом он выразил убежденность в том, что мировое сообщество, которое не ангажировано и стремится объективно оценивать историю, не понимает и не одобряет такого поведения, не способствующего усилению международного авторитета Польши.

Ранее представитель пресс-службы Варшавы сообщила РИА Новости, что в польской столице не планируют официально отмечать 17 января 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. При этом она уточнила, что в администрации города зарегистрированы «два уличных мероприятия, организуемые частными лицами с целью отметить эту дату».

Как писал «Ридус», депутаты Сейма Польши проголосовали за резолюцию о противодействии манипулированию историческими фактами, из которой следует, что власти Советского Союза и нацистской Германии несли равную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Напомним, в сентябре 2019 года власти Польши отказались приглашать представителей России на памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй мировой войны. В Варшаве заявили, что «Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды». После этого между историками двух стран с новой силой вспыхнули споры о виновниках войны.