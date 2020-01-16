«Наши парни» пронесли фанатов мимо Евро-2020

Финальные турниры чемпионатов мира и Европы — поистине эпохальные события для активных болельщиков. Попасть на трибуну и воочию наблюдать за любимой командой в этих матчах — мечта любого фаната. Но стадионы не в состоянии вместить всех желающих, это — очевидно. Повышенный спрос привлекает перекупщиков, борьбу с которыми пытаются вести спортивные функционеры. Не всегда им удается победить в этом противостоянии. По словам российских любителей футбола, не получилось и в этот раз. Система дала сбой, и значительная часть билетов на игры Евро-2020 попала в руки «барыг». Фанаты винят объединение «Наши парни», созданное специально ради распределения квоты UEFA для активных болельщиков национальной сборной России.

Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании клуба болельщиков сборной «Наши парни» 19 ноября 2019 года. Чтобы стать счастливым обладателем билетов на матчи сборной России в Санкт-Петербурге достаточно было зарегистрироваться на сайте lk.rfs.ru и участвовать в «слепой» лотерее. Шансы на удачу, казалось, были достаточно велики — UEFA выделил для россиян 12 тысяч мест.

Разыгрывались не сами билеты, а лишь квоты на их покупку. Каждый из шести тысяч лотов давал право на приобретение двух заветных квитков. Никаких очередей и переплат, если тебе повезло. Лотерею провели 3 декабря. Всего было подано 116 тысяч заявок. По логике, каждый 20-й — везунчик. Оставалось лишь использовать полученный код с 4 по 18 декабря.

Однако все вышло иначе. Как показывает расследование, проведенное корреспондентом издания «Спорт-экспресс» в ходе розыгрыша творились странные вещи. К примеру, около сотни фанатов с одного из крупнейших в Сети тематических порталов, подавшие заявки на себя и своих родных, не получили ни одной квоты. «Проиграли» все сразу! При этом в интернете сразу после розыгрыша объявились счастливые обладатели сотен «выигранных» лотов. Их предлагали на продажу по «рыночной» цене — от двух до пяти тысяч рублей. Не за сам билет, а только за право купить его!

Один из фанатов в беседе в Whatsapp попытался выяснить, откуда у продавца такое количество квот. «Отвечает: все просто, написал программу. Она наштамповала заявок — 1,5 тысячи. Из них выпало 300. 600 билетов из 12 тысяч, 5% от всего объема у одного человека! Его ценник — пять тысяч за промокод — в сумме это 1,5 миллиона рублей», — цитирует издание слова болельщика, назвавшегося Эдуардом Профитом.

Болельщики попытались сбить цену, но «хакер» отказался пойти на это. Он вполне мог подождать более сговорчивых покупателей, поскольку ни копейки не вложил в предприятие. Просто якобы «написал хорошую программу». Вскоре фанаты вышли на другого продавца, который продавал промокоды «всего» по две тысячи рублей. У него тоже оказалось достаточно квот — 500 кодов или одна тысяча билетов.

«Вот только два человека, с которыми общался лично. 800 кодов (300+500), 1600 билетов. Слышал как минимум еще об одном таком обладателе кодов. Но наверняка их больше. Моя оценка — до трети всех промокодов оказались у хакеров. Если не больше», — посетовал Эдуард.

В схожей ситуации оказались еще один известный болельщик сборной России Николай Сурин по прозвищу Угодник и его знакомые. Они также «пролетели» с лотереей, но не собираются идти к «барыгам» из принципа.



«Куча парней, которые всегда ездят за сборной, оказались не у дел. Не думаю, что тут как-то замешаны сотрудники РФС. Просто умные ребята увидели изъян в системе. Я слышал, что тот парень, который продавал промокоды оптом, пошел еще дальше. Вроде как подал восемь тысяч заявок через UEFA. Посмотрим, смогут ли вычислить фейковые аккаунты в Европе», — цитирует «Спорт-экспресс» слова Николая Сурина.

Оба собеседника издания сошлись во мнении, что огромное количество кодов в период с 4 по 18 декабря были приобретены у хакеров не простыми болельщиками, а перекупщиками. Их не пугает, что билеты по задумке организаторов должны быть именными. На входе на стадион сверять паспорта никто не будет — так было на чемпионате мира в России. Если есть Fan-ID — пропустят.

Сейчас перекупщики продают билеты на матч России с Бельгией уже по 20−25 тысяч рублей за две штуки. Цены на всех ресурсах, судя по всему, согласованы и поэтому — одинаковы. Да, наверное, кто-то из «обычных» участников лотереи тоже получил эти промокоды, но процент таких «везунчиков» — крайне низок.

По словам президента «Объединения любителей спорта» Андрея Пугачева, организатора активной поддержки на матчах сборной России, для нашей команды в таких условиях матч с Финляндией в Санкт-Петербурге не будет домашним. Финны скупают огромное количество билетов у «барыг» и наверняка будут доминировать на трибунах.

«Любая лотерея — это темная схема», — считает Пугачев. В таких розыгрышах часто преимущество получают нечестные игроки. «Возник огромный серый рынок на тысячи кодов, который облегчил жизнь не простым болельщикам, а перекупщикам! Спекулянты даже не тратили свои деньги на билеты. Просто затарились промокодами», — пояснил он свою мысль.

Сама идея создания объединения «Наши парни» была очень спорной. Ее целью являлась поддержка российской команды. Но теперь билеты попали в руки «барыг», которым все равно кому продавать их — финнам или русским. «Спрос в Финляндии колоссальный. Финны скупают все», — подчеркнул собеседник издания.

В РФС на эту тему отреагировали привычно казенным языком чиновников.



«"Наши парни» — сервис Российского футбольного союза, благодаря которому болельщики первыми смогут узнавать эксклюзивные новости о команде и футболистах, участвовать в специальных акциях, получать призы, подарки, скидки и бонусы от наших партнеров. Для того, чтобы получать эксклюзивный контент, нужно зарегистрироваться в личном кабинете. Нам важно оставаться на связи с болельщиками и регулярно предлагать им участвовать в различных акциях", — ответили функционеры.

По их словам фан-объединения клубов РПЛ подали заявки слишком поздно — лишь в конце ноября. Поэтому в UEFA для них удалось «добыть» всего 600 дополнительных билетов. Направлен еще один запрос, но ответ на него поступит позднее.

«К сожалению, билеты на матчи сборной, игры которой пользуются большой популярностью, всегда будут вызывать интерес спекулянтов. Изначально мы понимали, что они попытаются завладеть промокодами разными способами, поэтому постарались использовать различные варианты защиты. Большая часть недобросовестных заявок была заблокирована», — заверили в РФС.

По данным этой организации, спекулянты получили лишь около 600 промокодов — примерно 10%. Абсолютное большинство лотов досталось простым болельщикам. «Совместно с УЕФА мы продолжим работу по совершенствованию механизма распространения билетов», — подчеркнули в РФС.

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» считает, что недальновидные действия РФС идут во вред российскому футболу.

«Слепая лотерея» откинула российский футбол на 10 лет назад, вновь открыв небывалые возможности для спекулянтов и перекупщиков. Болельщики сборной России остались без билетов на чемпионат Европы, а руководство РФС своими руками не только оставило сборную страны без поддержки на Евро-2020, но и в очередной раз отвернулось от преданных любителей футбола в пользу случайных туристов и собственной сиюминутной выгоды", — заявили спартаковцы.

В ответ руководитель РФС Александр Дюков сказал, что видел заявление «Фратрии» и «очень уважает» это движение. Однако заявка от него также поступила поздно — 9 декабря. «А те билеты, которые мы получили, уже разыграли третьего числа. Мы уже ничего не могли сделать», — резюмировал чиновник.

Стоит отметить, что подобные вещи в России случаются практически на всех крупных международных турнирах, представляющих интерес для российской публики. Попробуйте заранее узнать о сроках и месте продажи билетов, скажем, на хоккейный «турнир Первого канала» и купить их по первоначальной стоимости. Можете поверить, это будет нелегко. Но спустя некоторое время в Сети появятся десятки предложений на места в любой сектор. Правда, по цене в разы выше заявленной организаторами турнира.

Прошедший год вообще подарил российским болельщикам мало позитивных эмоций. Судейские скандалы, полный провал в европейских футбольных кубках и противостояние с властями. Любители спорта пытаются донести до чиновников, что «фанат — не преступник». Увы, пока безуспешно.

