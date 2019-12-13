«Хетафе» побил последний футбольный козырь России

Последняя надежда России на еврокубковую весну — «Краснодар» — с треском проиграл решающий матч за выход в плей-офф Лиги Европы. «Быки» уступили испанскому «Хетафе» на его поле со счетом 0:3. Впервые с конца 1990-х российские команды «не пережили зиму» в клубных турнирах UEFA.

Приговор «Краснодару» подписали Кабрера (76'), Хорхе Молина (78') и Кенеди (86'). На 88-й минуте Мартынович оставил «быков» вдесятером после второй желтой карточки. Российский клуб занял третью строчку в группе C с девятью очками, опередив совсем уж слабенький «Трабзонспор».

При этом «Краснодар» — единственный из российских участников групповой стадии еврокубков сумел подняться выше последнего места. ЦСКА, тоже выступающий в Лиге Европы, перед заключительной игрой не имеет никаких шансов уйти с нижней строчки. Накануне «Локомотив» также в Мадриде и также всухую проиграл «Атлетико» и стал четвертым с тремя очками. Днем ранее «Зенит» в решающем матче проиграл в Лиссабоне «Бенфике» 0:3 и умудрился «увернуться» от весенней стадии, даже набрав семь очков.



В начале осени перспективы российских клубов, получивших далеко не самых сильных соперников, казались вполне радужными. Однако чем короче становились дни, тем меньше оставалось надежды на успех. Если учитывать ранний вылет «Арсенала» и «Спартака», даже не прошедших в групповой турнир Лиги Европы из-за поражений от азербайджанского «Нефтчи» и португальской «Браги», становится совсем грустно. Катастрофа, которой не случалось с сезона 2001/02, говорит о явном снижении уровня отечественного футбола.

При всем уважении к подвигам национальной сборной, клубы явно не входят в число даже кандидатов в фавориты. И все же, понимая это, очень странно выглядит синхронный вылет всех команд из европейских кубков. Может быть, мы чего-нибудь не знаем?