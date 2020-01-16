Цены на жилье могут вырасти в 2020 году

Цены на квартиры в новостройках в крупных российских городах могут вырасти приблизительно на 10% в течение 2020 года. Наиболее привлекательные комплексы способны показать еще более впечатляющий рост — 15−20%. При этом вторичное жилье подорожает на 6%. Такой прогноз дали аналитики рынка недвижимости газете «Известия».

Динамика рынка останется привычной. Весной и осенью, в период высокой деловой активности, цены будут расти быстрее. Летом ожидается традиционная стагнация.

В прошлом году основными причинами роста цен на жилье являлись увеличение НДС до 20% и переход на проектное финансирование. Эскроу-счета повлияют на стоимость квартир и в 2020 году, когда более половины новостроек начнут возводить по новым правилам. Ожидается уменьшение числа разрешений, выданных девелоперам. Эти два фактора могут вызвать сокращение объемов строительства, что также сыграет на повышение.

Не стоит забывать и об инфляции, отмечают эксперты. Кроме того Банк России может опустить ключевую ставку ниже 6%, что позволит банкам предлагать более выгодные условия при ипотечном кредитовании. Возможно, ипотечная ставка в среднем опустится до 8,5%. Это увеличит спрос и вызовет рост цен. В долгосрочной перспективе, по мнению специалистов рынка, может возникнуть дефицит новостроек.

Стоит отметить, что рост цен пока отпугивает покупателей. В начале 2019 года в Москве заключали 7−8 тысяч договоров долевого участия каждый месяц. Во втором полугодии показатель стал ниже — 5−6 тысяч.

В 2029 году стало понятно, что в России прошла мода на строительство крупных торговых центров.