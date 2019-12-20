В России прошла мода на строительство крупных торговых центров

Новая эпоха наступает на рынке коммерческой недвижимости. В Соединенных Штатах уже несколько лет назад начал падать интерес к большим торговым центрам. Теперь эта тенденция заметна и в России. В попытках сохранить или не допустить резкого падения количества посетителей девелоперы устраивают рядом с магазинами развлекательные зоны. Однако с коммерческой точки зрения, аренда помещений под них часто убыточна. Эксперты полагают, что под угрозой закрытия оказались до 25% действующих торговых центров. К 2023 году могут опустеть около 100 объектов общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров, пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что в 2020 году не заявлен ввод в строй ни одного торгового центра площадью больше 100 тысяч квадратных метров. В Москве, по данным «Магазина магазинов», наиболее заметным станет открытие «Города Косино» площадью 89,3 тысячи квадратных метров. Средний размер сдаваемого в столице объекта оценивается в 9,3 тысячи квадратных метров. Это более чем в 1,5 раза ниже, чем годом ранее. Тогда показатель составил 15,45 тысячи квадратных метров. Сравнение с 2015 годом еще более удручающее — произошло снижение в четыре раза.

По словам ведущего аналитика «Магазина магазинов» Ярославны Шиловой, спрос постепенно локализуется. Арендаторы и потребители все чаще выбирают небольшие объекты.

«Модель торгового центра, работавшая последние лет 50, действительно устаревает», — добавила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Инвесторы постепенно переходят на достаточно свободный рынок небольших локальных торговых центров.

При этом снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа до 20 евро, как выяснил «Ридус», вернет россиян на вещевые рынки быстрее, чем поможет отечественным онлайн-магазинам.