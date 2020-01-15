Трамп обрушился с критикой на Apple из-за борьбы с преступностью
- 15 января 2020, 03:50
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Apple за отказ помогать государству в борьбе с убийцами, наркоторговцами и другими преступниками. По мнению американского лидера, компания должна взять на себя ответственность и помочь общему делу, предоставив доступ к телефонам нарушителей закона.
«Мы постоянно помогаем Apple в торговле и по ряду других вопросов, однако они отказываются раскрыть телефоны убийц, наркоторговцев и прочих жестоких криминальных элементов. Им придется принять участие в общем деле и помочь нашей великой стране», — написал Трамп в Twitter.
Президент подчеркнул, что Apple обязана помочь в борьбе с преступностью «немедленно», выделив последнее слово.
Корпорация Apple с рыночной капитализацией более одного триллиона долларов считается одной из самых крупных в мире. Она базируется в американском штате Калифорния, но ведет свою деятельность в многих странах, производя высокотехнологичные смартфоны, ноутбуки и компьютеры.
Apple нередко отказывалась предоставлять спецслужбам США ключи для взлома устройств предполагаемых преступников. При этом в декабре прошлого года бывший сотрудник компании собирался подать на нее в суд из-за нарушения приватности.
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