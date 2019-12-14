найти ×
   
  • USD -0.67
    62.55
  • EUR -0.57
    69.86
СохранитьСохранено0
×

-11436

На Apple подают в суд из-за слежки за пользователями

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Бывший сотрудник американской компании Apple Джерарт Уильямс в своем аккаунте опубликовал информацию, что он собирается подать в суд на «яблочную» корпорацию из-за нарушения приватности.

Уильямс утверждает, что Apple шпионит за своими клиентами, в частности прослушивает телефонные звонки и анализирует SMS-сообщения пользователей.

Компания нацелено собирала информацию о клиенте. Это делалось для того, чтобы на бывшего сотрудника были рычаги давления, — сообщили представители Джерарта.

Когда мужчина обратился к своему бывшему работодателю за объяснением, тот не предоставил никаких доказательств того, что сотрудники компании давали согласие на фиксацию своих текстовых сообщений. Это очень возмутило бывшего сотрудника Apple, поэтому Уильямс решил подать в суд.

Юристы мужчины уже подали заявление, согласно которому компания Apple нарушает закон штата Калифорния, запрещая сотрудникам планировать свою будущую карьеру, работая в компании. В качестве доказательств прикладывается приложение договора, в котором говорится о недействительности этого указа с юридической точки зрения.

Если все пойдет по плану, то заседание состоится во второй половине январе будущего года.

Я решил идти в оппозицию после того, как Apple обвинила меня в использовании наработок корпорации, чтобы создать свою компанию по производству процессоров и переманивании сотрудников, — сообщил мужчина.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Наука и техника
Недостающее звено в эволюции китов найдено
1013131читать позжечитаю позже
Наука и техника
Выбросы CO2 могли погубить динозавров еще до удара астероида
-107408читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

7014915читать позжечитаю позже

Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду13 декабря

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

5212936читать позжечитаю позже