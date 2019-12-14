На Apple подают в суд из-за слежки за пользователями

Бывший сотрудник американской компании Apple Джерарт Уильямс в своем аккаунте опубликовал информацию, что он собирается подать в суд на «яблочную» корпорацию из-за нарушения приватности.

Уильямс утверждает, что Apple шпионит за своими клиентами, в частности прослушивает телефонные звонки и анализирует SMS-сообщения пользователей.

Компания нацелено собирала информацию о клиенте. Это делалось для того, чтобы на бывшего сотрудника были рычаги давления, — сообщили представители Джерарта.

Когда мужчина обратился к своему бывшему работодателю за объяснением, тот не предоставил никаких доказательств того, что сотрудники компании давали согласие на фиксацию своих текстовых сообщений. Это очень возмутило бывшего сотрудника Apple, поэтому Уильямс решил подать в суд.

Юристы мужчины уже подали заявление, согласно которому компания Apple нарушает закон штата Калифорния, запрещая сотрудникам планировать свою будущую карьеру, работая в компании. В качестве доказательств прикладывается приложение договора, в котором говорится о недействительности этого указа с юридической точки зрения.

Если все пойдет по плану, то заседание состоится во второй половине январе будущего года.