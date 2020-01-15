Удар по военному аэродрому в Сирии нанесли ВВС Израиля

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс. Сирийские средства противовоздушной обороны отразили атаку, сбив несколько воздушных целей, сообщил ТАСС со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По данным источников агентства в военных кругах, израильские самолеты атаковали цель в 22:10 по местному времени (23:10 мск) 14 января. Территории аэродрома нанесен незначительный ущерб из-за попадания четырех ракет.

О пострадавших во время атаки не сообщается.

Ранее 14 января ракетный удар был нанесен по военной базе Таджи в Ираке. На ней, по данным местных СМИ, находились американские военнослужащие.