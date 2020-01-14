В Ираке обстреляли военную базу с американскими военнослужащими

Ракетный удар нанесен по военной базе Эт-Таджи, расположенной в 30 километрах к северу от Багдада. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал Al-Hadath.

По данным агентства, на базе в числе других находятся и военнослужащие армии Соединенных Штатов. Никаких сведений о пострадавших пока не поступало.

В ночь на 8 января иранская армия нанесла ракетный удар по двум военным базам Соединенных Штатов в Ираке. Тегеран распространил заявление о гибели 80 американских военнослужащих. Президент США Дональд Трамп опроверг эти данные и поздравил нацию с отсутствием боевых потерь. Позднее стало известно, что иракские власти были предупреждены о предстоящем ударе. Именно это стало причиной отсутствия человеческих жертв.

Иран атаковал американские базы после удара по аэропорту Багдада, в результате которого были убиты иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис. 5 января парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.