Опубликовано видео взрыва завода в Испании
- 14 января 2020, 22:38
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Мощный взрыв раздался вечером 14 января на нефтехимическом заводе IQUOXE вблизи испанского курортного центра Таррагона. Вслед за этим на предприятии по производству окиси этилена произошел сильный пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщила местная служба гражданской защиты в Twitter.
Видеозапись момента взрыва на заводе выложили в Сеть.
Ролики получились весьма апокалиптические.
У пострадавших — тяжелые ожоги. Жителей попросили закрыть окна и двери, но предупреждение было сделано «на всякий случай». Власти отрицают возникновение облака токсичных газов.
К месту взрыва уже направились представители правительства Каталонии. Ситуацию контролируют и в Мадриде, откуда позвонил премьер-министр Испании Педро Санчес, чтобы выяснить ситуацию. Известно, что пожар частично прервал железнодорожное и автомобильное сообщение.
В начале января взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Коми.
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