Опубликовано видео взрыва завода в Испании

Мощный взрыв раздался вечером 14 января на нефтехимическом заводе IQUOXE вблизи испанского курортного центра Таррагона. Вслед за этим на предприятии по производству окиси этилена произошел сильный пожар. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщила местная служба гражданской защиты в Twitter.

Видеозапись момента взрыва на заводе выложили в Сеть.

Ролики получились весьма апокалиптические.



У пострадавших — тяжелые ожоги. Жителей попросили закрыть окна и двери, но предупреждение было сделано «на всякий случай». Власти отрицают возникновение облака токсичных газов.



К месту взрыва уже направились представители правительства Каталонии. Ситуацию контролируют и в Мадриде, откуда позвонил премьер-министр Испании Педро Санчес, чтобы выяснить ситуацию. Известно, что пожар частично прервал железнодорожное и автомобильное сообщение.

В начале января взрыв и пожар произошли на нефтеперерабатывающем заводе в Коми.