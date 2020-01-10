Потушен пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми
- 10 января 2020, 00:39
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Пожар можно считать потушенным, сообщил источник «Интерфакса».
«Открытое горение ликвидировано», — цитирует агентство слова собеседника.
Утверждается, что данные о ликвидации пожара подтвердили в пресс-службе МЧС.
В социальных сетях появились фотографии завода, на которых видно, что открытое горение не происходит.
Причиной пожара, возникшего накануне, стала разгерметизация одной из емкостей с легковоспламеняющейся присадкой для топлива. Некоторое количество жидкости вытекло на землю, произошли взрывы.
Мэр Ухты Магомед Османов ранее заявил, что никакой опасности для местного населения пожар не представляет.
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