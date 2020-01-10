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Потушен пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми

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© vk.com

© vk.com

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Пожар можно считать потушенным, сообщил источник «Интерфакса».

«Открытое горение ликвидировано», — цитирует агентство слова собеседника.

Утверждается, что данные о ликвидации пожара подтвердили в пресс-службе МЧС.

В социальных сетях появились фотографии завода, на которых видно, что открытое горение не происходит.

Причиной пожара, возникшего накануне, стала разгерметизация одной из емкостей с легковоспламеняющейся присадкой для топлива. Некоторое количество жидкости вытекло на землю, произошли взрывы.

Мэр Ухты Магомед Османов ранее заявил, что никакой опасности для местного населения пожар не представляет.

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Трамп назвался «защитником» Европы от России

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России», и потребовал от европейцев оплатить эти услуги.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15−18 лет» — заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«Я пошел к ним и сказал: „Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — цитирует его слова РИА Новости.

Вместо того, чтобы благодарить, европейские политики невзлюбили его, пожаловался своим сторонникам Трамп. По словам президента, партнеры Соединенных Штатов превозносят Барака Обаму, который не заставлял их платить по счетам в ущерб национальным интересам собственной страны.

Выступление Дональда Трампа состоялось в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО увеличения расходов на содержание Альянса до 2% от ВВП каждой страны-участницы блока. К примеру, в августе хозяин Белого дома отчитал Данию за то, что она тратит на НАТО лишь 1,35% от своего ВВП. Он также напомнил, что лишь восемь из 28 стран НАТО в своих расходах на Альянс достигают 2%.

Как сообщал «Ридус» в октябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса увеличить расходы на оборону из-за прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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