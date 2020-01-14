В РЖД предложили увеличить вдвое штрафы за курение и распитие алкоголя
- 14 января 2020, 18:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выступила с предложением в два раза увеличить штрафы за курение и распитие спиртных напитков в неустановленных местах на вокзалах и в поездах.
На заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов предложил на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров.
С этой целью предлагается двукратно усилить административную ответственность за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака, приводит его слова ТАСС.
В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей, отмечает агентство.
В РЖД также считают целесообразным ввести новую статью «Мелкое хулиганство на транспорте», а более строгое наказание предусмотреть за повторное правонарушение в течение года.
Ранее сообщалось, что в РЖД заказали для своих работников несколько тысяч российских смартфонов MIG C55 с предустановленной отечественной операционной системой «Аврора». Эти устройства обеспечат защиту информации об осмотрах железнодорожных путей при помощи криптографии, сертифицированной ФСБ. Личные звонки и переписку сотрудники будут вести, используя собственные гаджеты.
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