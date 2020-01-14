В РЖД предложили увеличить вдвое штрафы за курение и распитие алкоголя

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выступила с предложением в два раза увеличить штрафы за курение и распитие спиртных напитков в неустановленных местах на вокзалах и в поездах.

На заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству заместитель генерального директора холдинга Дмитрий Пегов предложил на законодательном уровне создать условия, способствующие повышению уровню безопасности пассажиров.

С этой целью предлагается двукратно усилить административную ответственность за употребление алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественном месте в состоянии опьянения и нарушение запрета на курение табака, приводит его слова ТАСС.

В настоящее время штрафы за подобные нарушения составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей, отмечает агентство.

В РЖД также считают целесообразным ввести новую статью «Мелкое хулиганство на транспорте», а более строгое наказание предусмотреть за повторное правонарушение в течение года.

Ранее сообщалось, что в РЖД заказали для своих работников несколько тысяч российских смартфонов MIG C55 с предустановленной отечественной операционной системой «Аврора». Эти устройства обеспечат защиту информации об осмотрах железнодорожных путей при помощи криптографии, сертифицированной ФСБ. Личные звонки и переписку сотрудники будут вести, используя собственные гаджеты.