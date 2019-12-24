РЖД переведет своих сотрудников на корпоративные смартфоны

Несколько тысяч российских смартфонов MIG C55 с предустановленной отечественной операционной системой «Аврора» заказали в РЖД для своих работников. Устройства обеспечат защиту информации об осмотрах железнодорожных путей при помощи криптографии, сертифицированной ФСБ. Личные звонки и переписку сотрудники будут вести, используя собственные гаджеты, пишет газета «Известия».

MIG C55 выпускается российской компанией Mobile Inform Group. Программное обеспечение разработали в собственном центре компетенций РЖД. Устройство и операционная система успешно прошли тестовые испытания в Нижнем Новгороде.

В 2020 году программные решения доработают, и на «Аврору» перейдут все специализированные мобильные устройства РЖД. Это необходимо из-за перехода на цифровые технологии, для обеспечения безопасности управления объектами критической информационной инфраструктуры и снижения зависимости от импортных технологий.

«Аврора» является единственной российской операционной системой для мобильных устройств, внесенной в реестр отечественного программного обеспечения и сертифицированной в соответствии с требованиями законодательства и ФСБ. Данные о состоянии инфраструктуры РЖД являются крайне чувствительной информацией, нуждающейся в надежной защите.

Устройство MIG C55 на «Авроре» нельзя сравнивать с флагманами Apple, Samsung или Huawei, поэтому для личных целей сотрудникам потребуются другие гаджеты, отметили в пресс-службе РЖД. Корпоративный смартфон станет мобильным рабочим местом.