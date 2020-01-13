В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда рублей

Клеветой назвали в «Столото» обвинения в нечестном розыгрыше одного миллиарда рублей в новогодние праздники. Компания подготовит иск о защите деловой репутации в ответ на заявление столичного адвоката Александра Сергеева.

«"Столото" официально заявляет, что розыгрыш новогоднего тиража «Русского лото» был проведен в строгом соответствии с законодательством РФ», — цитирует РИА Новости заявление пресс-службы компании.

В «Столото» также отрицают какую-либо связь до проведения 1316-го тиража лотереи «Русское лото» с Надеждой Бартош из Подмосковья, которая выиграла один миллиард рублей.

«Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Надежда Бартош сможет получить свой приз в течение шести месяцев после экспертизы, на которую отводится 40 дней, добавили в пресс-службе.

Ранее адвокат Александр Сергеев направил в Управление Федеральной налоговой службы России заявление, в котором потребовал проверить законность проведения тиража 1 января 2020 года. По его словам, розыгрыш был показан не в прямом эфире, а в записи. Юрист также утверждает, что победительница знакома с владельцем компании-распространителя государственных лотерей.

По данным Forbes, с 2014 года единственным распространителем государственных лотерей в России является АО «ТК «Центр», которым владеет 40-летний бизнесмен Армен Саркисян.

