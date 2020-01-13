Адвокат потребовал проверить новогодний розыгрыш «Столото»

Московский адвокат Александр Сергеев обратился в УФНС РФ с просьбой провести проверку в отношении компании «Столото» из-за якобы подтасовки результатов розыгрышей.

В своем заявлении юрист ссылается на появившуюся в Сети информацию, согласно которой результаты новогоднего розыгрыша миллиарда рублей были известны заранее, а телетрансляцию показали в записи.

Кроме того, Сергеев просит проверить данные о том, что выигравшая миллиард Надежда Бартош якобы имеет связь с владельцем компании «Столото», сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат также указал на необходимость обратить внимание на то, что победители лотереи часто не могут получить выигрыш из-за «ошибки в результате системного сбоя», а интернет-сервис по проверке билетов не показывает пользователям информацию о выигрыше.

Ранее сообщалось, что пресс-служба распространителя государственных лотерей «Столото» назвала имя победителя новогодней лотереи, которому достался выигрыш в один миллиард рублей. Им оказалась жительница подмосковного города Одинцово Надежда Бартош.

Как сообщал «Ридус», о появлении в России лотерейного миллиардера стало известно 1 января 2020 года. Этот выигрыш стал рекордным в истории отечественных государственных лотерей.

Напомним, еще одному россиянину крупно повезло на Рождество — 7 января житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 миллиона рублей.