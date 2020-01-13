Школы во Владивостоке эвакуировали вслед за Хабаровском

Учащиеся и персонал нескольких школ Владивостока покинули учебные заведения из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. В зданиях проводятся проверки.

«Уже 10 школ получили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Все они проверяются, дети и персонал эвакуированы», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы администрации Владивостока.

Родители учащихся в социальных сетях сообщают, что эвакуации начались сразу после первого урока.

Перед этим аналогичное сообщение поступило в спортивный центр в Хабаровске. Неизвестные предупредили о минировании двух школ, не назвав их номера. Детей пришлось выводить из всех.