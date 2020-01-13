Все школы Хабаровска эвакуировали из-за анонимного письма

Учащихся все школ Хабаровска вывели из зданий в связи с анонимным письмом о заложенном взрывном устройстве. Неизвестный не назвал номера учебного заведения, поэтому было принято решение о всеобщей эвакуации. Она затронула также один из спортивных комплексов города.

«В спортивный комплекс Арена „Ерофей“ поступило сообщение о заложенных пороховых зарядах в этом здании, а также в двух школах Хабаровска. Номера не были указаны, поэтому было принято решение эвакуировать все школы. Идет эвакуация детей», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах города.

Информацию об эвакуации подтвердили в управлении образования администрации Хабаровска. Также власти разослали предупреждения в детские сады. Воспитатели должны подготовить детей к быстрому выходу на улицу в случае необходимости.

«В Хабаровске эвакуировано 70 школ, которые расположены в 79 зданиях, и один детский сад, который является филиалом школы. Это все школы города. Всего выведено около 62 тысяч детей», — цитирует РИА Новости слова представителя городской мэрии.

Эвакуированных из школ детей сейчас размещают в соседних зданиях.

В Хабаровске одного «минера» ранее уже задержала полиция.