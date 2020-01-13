В России появится искусственная конина

Российские ученые планируют выращивать конское мясо из стволовых клеток в специальных инкубаторах. Первую котлету стоит ждать уже через три года, а кусковое мясо, возможно, напечатают на биопринтере спустя пять лет. Новинка в перспективе способна стать здоровой альтернативой продукции сельского хозяйства, поскольку в ее создании станут использовать клетки животных, выращенные в стерильной питательной среде без вирусов и бактерий.

В разных странах мира уже запущены около 30 проектов развития технологии производства культивируемого мяса без антибиотиков и вредных компонентов. В рамках одного из них работают российские биологи из Казани. По их словам, на выбор продукта повлияли традиции Республики Татарстан.

«Образцы мышечной ткани для дальнейшего создания мяса мы забираем у молодых жеребят с помощью биопсии, поскольку в них можно найти наибольшее количество необходимых нам стволовых клеток. После их выделения мы помещаем биологический материал в специальный инкубатор — данная техника обеспечивает правильный температурный режим, состав атмосферы, а также подводит к клеткам питательные вещества, необходимые для их роста», — цитирует газета «Известия» слова генерального директора компании ArtMeat Аскара Латышева.

Сейчас ученые ищут оптимальные условия и состав питательной среды для роста мышечных компонентов с максимальной скоростью. Специалисты отмечают, что активность клеточного развития — одна из важнейших характеристик для дальнейшего развития технологии и запуска производства в промышленных масштабах.

Ученые также работают над культивированием и включением в продукт жировых клеток, без которых мясо не будет вкусным. Первым итогом станет фарш, пригодный для использования в кулинарии. Авторы проекта уверены, что покупатель не отличит культивируемое мясо от настоящего.

При этом не так давно авторы статьи в журнале Frontiers in Sustainable Food Systems заявили, что полный отказ от натурального мяса вряд ли поможет окружающей среде.