В новой статье журнала Frontiers in Sustainable Food Systems ученые рассказали о перспективах производства искусственного мяса. Оказалось, что полный отказ от натурального мяса вряд ли поможет окружающей среде.

Инновационные компании, которые сейчас активно занимаются разработкой технологий для производства искусственного мяса, уверены, что животноводство является одним из самых углеродоемких производств, которое не только загрязняет планету, но и способствует глобальному потеплению.

Но это не совсем так, уверены авторы новой работы. В своем исследовании ученые сравнили уровень загрязнения после традиционного производства говядины, а также при выращивания искусственного мяса.

Эти оценки сильно отличаются друг от друга, но в целом показывают, что производство искусственного мяса, прежде всего заменителя говядины, действительно будет менее углеродоемким, чем производство натурального, — пояснили исследователи.

В своей работе ученые применили климатическую модель, которая показала разные свойства углекислого газа, метана и закиси азота при продолжительном прибывании в атмосфере.

Это помогло специалистам увидеть разницу между ростом глобальной температуры и двумя видами производства мяса в течение ближайшей тысячи лет.

Исследование показало, что рост производства искусственного мяса сначала даст спад глобального потепления, но потом все вернется на свои места.

В некоторых сценариях компьютерная модель показала меньший прирост температуры при производстве искусственного мяса. Объясняется это тем, что выбросы метана, в отличие от выбросов углекислого газа, не накапливаются в атмосфере — метан в отличии от углекислого газа задерживается в ней только 12 лет, отмечается в исследовании.

В исследовании специалисты также оценили, что произойдет, если снизить объемы потребления натурального мяса, и увеличить производство мяса «в пробирке». Оказалось, что углекислый газ от производства искусственного мяса дольше сохраняется и накапливается в атмосфере.