Российские ученые нашли способ сократить число пищевых отравлений

Любое повышение температуры замороженных пищевых продуктов при перевозке и хранении негативно влияет на их качество. Повторное замораживание часто приводит к отравлению. Эксперты считают, что процент таких случаев в российской торговле достаточно велик. Ученые Томского государственного университета разработали специальные термические метки, позволяющие зафиксировать не только сам факт нарушения температурного режима, но и длительность этого процесса. Изобретение уже тестируется в крупной торговой сети на красной рыбе — товаре популярном и дорогом.

Российские устройства отличаются от иностранных аналогов низкой стоимостью. Цена на них, по словам разработчиков, не превысит пяти рублей и не отразится на расходах покупателей. Массовое производство термометок планируют начать в нынешнем году.

«В частности, самые простые китайские образцы стоят около 100 рублей, и их использование заметно сказалось бы на доступности продуктов питания. Нам же удалось кардинально снизить себестоимость меток, что позволит уменьшить их цену до пяти рублей за штуку. Добиться этого помогло использование доступных материалов и оригинальные инженерные решения», — цитирует газета «Известия» слова директора компании «Криотех» Ивана Мутаса.

Во время заморозки продуктов среди них размещают специальные стеклянные капсулы с раствором солей гликолевой кислоты. При — 18 °C он остается в твердом состоянии. Индикатор активируется при изменении температурных условий. Как только становится теплее, вещество переходит в жидкую фазу и контактирует с бесцветной пластинкой целлюлозы, делая ее белой. При длительном нарушении температурного режима цвета меняются.

По словам директора Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета Алексея Князева, при увеличении температуры на 10 °C индикаторы меняют цвет через 1, 12 и 24 часов. При +24°С — в течение часа. Материал меток — нетоксичен и безопасен даже при прямом контакте с пищевыми продуктами.

В X5 RetailGroup отметили, что разработка позволит легко обнаруживать некачественные товары на этапе приемки в ходе визуального контроля. Уже выяснилось, что метод не уступает дорогим современным электронным системам контроля температуры. Для поставщика это также выгодно, поскольку гарантирует отсутствие претензий в их адрес после передачи груза в магазин. Потребитель же получит дополнительную защиту от пищевых отравлений.

Летом прошлого года 17 человек заразились сальмонеллезом после посещения кафе в городе Вилюйске.