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Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

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© Википедия

© Википедия

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100−95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

«После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Согласно табло вылетов аэропорта, рейс SU W1368 из Москвы в Ставрополь задерживается до 02:00. Ранее временем вылета значилось 22:35.

По данным ТАСС, на борту самолета находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сейчас выясняют причины инцидента и проводят технический осмотр авиалайнера.

Накануне Следственный комитет России назвал ошибочные действия командира самолета SSJ-100 «Аэрофлота» Дениса Евдокимова единственной причиной авиакатастрофы 5 мая в Шереметьево. В ней погиб 41 человек.

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Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

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© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

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