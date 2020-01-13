Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100−95, выполнявший рейс из SU W1368 из Шереметьево в Ставрополь, вернулся в аэропорт из-за возможных проблем с двигателем. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

«После вылета, по предварительной информации, экипаж заметил отсутствие внутренней части обшивки левого двигателя и принял решение вернуться в Шереметьево», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Согласно табло вылетов аэропорта, рейс SU W1368 из Москвы в Ставрополь задерживается до 02:00. Ранее временем вылета значилось 22:35.

По данным ТАСС, на борту самолета находились 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. Сейчас выясняют причины инцидента и проводят технический осмотр авиалайнера.



Накануне Следственный комитет России назвал ошибочные действия командира самолета SSJ-100 «Аэрофлота» Дениса Евдокимова единственной причиной авиакатастрофы 5 мая в Шереметьево. В ней погиб 41 человек.