СКР назвал единственную причину крушения SSJ-100 в Шереметьево

Ошибочные действия командира судна SSJ-100 «Аэрофлота» Дениса Евдокимова послужили единственной причиной авиакатастрофы в Шереметьево, унесшей жизни более 40 человек.

Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ» замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

По его словам, следствие сделало вывод, что, несмотря на специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, Евдокимов создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна.

В связи с этим ведомство не намерено проводить дальнейшее расследование, сказал Краснов изданию.

Еще в конце июля 2019 года стало известно, что следователи считают ошибку пилотов главной причиной трагедии.

Как ранее писал «Ридус», 14 июня Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет катастрофы, согласно которому после попадания молнии у Sukhoi Superjet 100 отключился автопилот и была нарушена связь. Причиной же быстрого распространения огня и задымления салона самолета стала открытая задняя пассажирская дверь.

Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево после того, как экипаж сообщил о попадании в самолет молнии.

Как полагают специалисты, еще до того как лайнер коснулся посадочной полосы колесами шасси, экипаж начал «прижимать» к ней самолет. А перед самым приземлением пилоты, как показал самописец, резко увеличили режим работы двигателей и одновременно опустили нос самолета.

В результате лайнер сильно ударился о землю, от удара подломилась стойка шасси, пробив топливный бак. В хвостовой части SSJ100 начался пожар, в котором погиб 41 человек.