Ребенок погиб при пожаре в бане под Клином

Ребенок 2005 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего вечером 12 января в деревне Аксеново под Клином. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, пожар произошел в бане. В результате несчастного случая пострадал еще один ребенок того же возраста.

«Пожар произошел в бане в Аксеново в городском округе Клин в Московской области. В результате происшествия погиб ребенок, другой пострадал», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Ранее стало известно о гибели одного человека в аварии с участием пассажирского автобуса.