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Ребенок погиб при пожаре в бане под Клином

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© МО РФ

© МО РФ

Ребенок 2005 года рождения погиб в результате пожара, произошедшего вечером 12 января в деревне Аксеново под Клином. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации агентства, пожар произошел в бане. В результате несчастного случая пострадал еще один ребенок того же возраста.

«Пожар произошел в бане в Аксеново в городском округе Клин в Московской области. В результате происшествия погиб ребенок, другой пострадал», — цитирует ТАСС слова собеседника.

Ранее стало известно о гибели одного человека в аварии с участием пассажирского автобуса.

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Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

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© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

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