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Один человек погиб в аварии с пассажирским автобусом в Кабардино-Балкарии

Small 85fd31f863
© Instagram

© Instagram

Серьезная дорожная авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей произошла вечером 12 января в Кабардино-Балкарии. В ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На 19-м километре автомобильной дороги «Чегем — Хушто-сырт» не поделили дорогу автобус ПАЗ, «Нива» и Toyota. На месте погиб водитель «Нивы».

По данным Госавтоинспекции, в салоне автобуса находились 18 пассажиров. Есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно.

Пассажирский автобус совершал рейс по маршруту Нальчик — Хушто-сырт. На месте происшествия работает следственная группа.

Тем временем в Москве актриса и режиссер Рената Литвинова в свой день рождения попала под машину.

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Волна «минирований» в Хабаровске докатилась до вузов

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Анонимные сообщения о заложенных бомбах вслед за школами начали поступать в высшие учебные заведения Хабаровска. Студентов и персонал пришлось также эвакуировать ради проверки зданий.

«Начали поступать сообщения об угрозе в вузы, идет эвакуация», — цитирует ТАСС слова источника в экстренных службах Хабаровского края.

Перед этим неизвестные прислали сообщение в спортивный комплекс в Хабаровске. В нем утверждалось, что взрывные устройства размещены в двух школах города. При этом номера их не были названы, поэтому пришлось вывести 62 тысячи детей из всех зданий. Сейчас температура на улице — около 22 градусов мороза.

Вслед за Хабаровском сообщения стали поступать в учебные заведения Владивостока.

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