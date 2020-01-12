Один человек погиб в аварии с пассажирским автобусом в Кабардино-Балкарии

Серьезная дорожная авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей произошла вечером 12 января в Кабардино-Балкарии. В ДТП погиб один человек, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

На 19-м километре автомобильной дороги «Чегем — Хушто-сырт» не поделили дорогу автобус ПАЗ, «Нива» и Toyota. На месте погиб водитель «Нивы».

По данным Госавтоинспекции, в салоне автобуса находились 18 пассажиров. Есть ли среди них пострадавшие, пока неизвестно.

Пассажирский автобус совершал рейс по маршруту Нальчик — Хушто-сырт. На месте происшествия работает следственная группа.

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