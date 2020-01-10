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Случаев заболевания коронавирусом на границе России и Китая не выявлено

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© Pixabay

© Pixabay

Никаких признаков заболевания, связанного с новым коронавирусом из Китая, у туристов или других лиц на российско-китайской границе в Приморье не выявлено. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Елена Аббасова.

Она подчеркнула, что проверочные мероприятия на пограничных пунктах идут постоянно вне зависимости от эпидемиологической обстановки у соседей. Людей опрашивают, проводят измерение температуры.

«На сегодняшний день коронавирус не выявлен», — приводит ТАСС слова Аббасовой.

В китайском городе Ухань отмечается вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Его выявили у 15 из 59 заболевших. По данным местной прессы, заболевание связывают с городским рынком морепродуктов. Его уже закрыли.

Как отметил в беседе с ТАСС директор Агентства международного туризма «Катюша» Дмитрий Павлов, Ухань — не туристический город. Он расположен в провинции Хубэй в центральной части Китая. Российские граждане его почти не посещают.

В пресс-службе международного аэропорта Владивосток заявили об отсутствии усиленных мер санитарной безопасности на рейсах в Китай и обратно.

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