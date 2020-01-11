«Деньги за соцопрос»: новый способ мошенничества выявлен в Facebook

Мошенники вышли на новую охоту за деньгами доверчивых простаков в социальных сетях. На этот раз в Facebook распространяют рекламу легкого заработка от имени телепрограммы «Вести». В сообщении упоминается «законопроект, согласно которому граждане РФ могут получить выплату до 150 тысяч рублей от крупных международных брендов, приняв участие в социальном опросе». «Ридус» решил попытать счастья.

Броская картинка заманивает любителей «легких денег» не в одиночку. Ее поддерживают комментарии, сообщающие, что «все отлично» и «деньги сразу же пришли на карту». А также предупреждения о том, что «через день-два уже перестанет работать халява». Некоторые аккаунты авторов — девственно чисты, но попадаются и «заслуженные». Скорее всего, они взломаны и украдены. В записях заботливо отмечают, если не удалось отправить комиссию с карты «Сбербанка», попробуйте ВТБ или «Альфу» — с ними точно получится.

«Работа», за которую платят некие «международные спонсоры», крайне проста: нужно зарегистрироваться и ответить на несколько абсолютно идиотских вопросов.

Буквально за минуту вы «зарабатываете» сумму более 100 тысяч рублей. Остается только выполнить «закрепительный платеж».

Интересно, что его размер немного возрастает, когда вы переходите на страницу, с которой нужно отправлять деньги. Мошенники предупреждают, что с картами «Мир» «наблюдаются проблемы», и рекомендуют использовать другие платежные системы, извиняясь за неудобства.



Бросаются в глаза несколько детских ошибок, допущенных при составлении текстов на страницах «опроса». Кроме того, у странички этих странных «Вестей» слишком мало подписчиков. Понятно, что взрослый разумный человек не попадется на такую простенькую наживку. Однако стоит рассказать о новом способе мошенничества своим пожилым родственникам, которые привыкли доверять российскому телевидению, рекламе и щедрым обещаниям.



В конце ноября подобный «лохотрон» устроили в Facebook, прикрываясь именем Первого канала. Представители американской социальной сети, похоже, «охотятся» только за «агентами русского влияния», закрывая при этом глаза на настоящих мошенников.