Мошенники придумали новый «лохотрон» в Сети

Хитрый способ одурачить доверчивых пользователей социальных сетей придумала группа мошенников. Жулики опубликовали объявления о «компенсационных выплатах», которые якобы положены каждому жителю России. Предложение сопровождается убедительной «социальной рекламой» от имени Первого канала. Оно явно рассчитано на невнимательность людей пожилого возраста.

«В связи с новыми поправками законодательства каждому гражданину РФ полагается от 30 000 до 120 000 рублей», — сказано в сообщении группы «Первый канал — новости». Публикация сопровождается фотографиями известных телевизионных ведущих и ссылкой на сайт, где можно узнать о деньгах, которые предназначаются именно вам. Интересно, что «шикарное предложение» поступило в категории «реклама Facebook». Выходит, социальная сеть еще и получила за размещение деньги?

Логотип группы «позаимствован» у Первого канала. Для пущей убедительности в паблике размещены несколько новостных заметок. Небольшое количество подписчиков аккаунта явно свидетельствует о том, что он — поддельный. Но не все смогут сразу заметить и оценить этот факт. Тем более что в комментариях идет активное обсуждение «получения компенсации». Сделано это довольно талантливо, однако пользователи зарегистрированы совсем недавно и не имеют ни друзей, ни публикаций.



Ссылка, на которую указывает заглавная публикация, ведет на сайт некоего «Объединенного Компенсационного Фонда», где вас попросят указать свою фамилию, имя и отчество. Дальше все работает по простой схеме. Сначала никаких «компенсационных выплат» не найдут, но затем предложат поискать в «ведомственных реестрах». И вот в них — бинго! Вы выиграли, государство должно вам денег! Даже если вы использовали в качестве личных данных фамилию известного поэта. Так, Александру Сергеевичу Пушкину, родившемуся 6 июня 1799 года, начислено 127 049 рублей согласно записи в реестре за номером 10−0520651407351. Осталось только их получить.



Для этого надо всего лишь «оплатить пошлину за регистрацию электронного заявления». Всего-то 240 рублей. Сложно даже примерно оценить, сколько средств получили на свой счет участники схемы.



Мошенники поленились сделать так, чтобы «записи в реестре» и «суммы положенных компенсаций» хоть как-то отличались друг от друга. Журналисты «Ридуса» проверили, сколько денег должен «фонд» Достоевскому, Лермонтову, Толстому, Иванову и другим гражданам России. Всем одинаково и по одному документу.



Представители «Первого» заявили Ura.ru, что активность мошенников, создающих фейковые аккаунты от имени телеканала, фиксируется постоянно. Все они блокируются, но на их месте возникают новые с несколько измененными названиями.