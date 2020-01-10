Украинский Boeing лег на обратный курс уже после аварии на борту

Разворот самолета «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение в Тегеране, произошел уже после аварии. К моменту последнего сеанса связи с диспетчерами экипаж не столкнулся с какими-либо нештатными ситуациями на борту. Об этом рассказал во время брифинга глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Что касается разворота самолета. Действительно, самолет сменил курс, но пока рано говорить, в чем была причина, это случилось после момента, в котором самолет начал терпеть аварию», — цитирует ТАСС слова министра.

Пристайко добавил, что об этом свидетельствуют и переговоры пилотов, доступ к записям которых имеет украинская сторона.

«У нас есть точная отметка времени, когда была последняя связь наших пилотов и диспетчеров. У нас есть доступ к переговорам, к полной записи диспетчеров с иранской вышки управления с нашими пилотами. До момента последнего завершения переговоров ситуация была штатная, о чем пилот уведомил вышку», — подчеркнул он.

Пристайко также заявил, что пока сложно точно сказать, когда завершится процесс идентификации тел погибших. Специалисты продолжают изучать обломки самолета.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил о намерении создать коалицию с участием Франции, Канады и других стран. Она должна заняться изучением обстоятельств катастрофы украинского самолета под Тегераном.