Киев потребовал самописцы разбившегося в Иране самолета

Власти Украины планируют создать международную коалицию для расследования катастрофы Boeing 737 «Международной украинской авиакомпании» в Иране. К сотрудничеству хотят привлечь Канаду, Францию, и некоторые другие страны. При этом «черные ящики» разбившегося лайнера должны быть возвращены на украинскую территорию для изучения, считают в Киеве.

«Мы сейчас хотим установить истину, для этого мы хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием», — цитирует ТАСС заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко на брифинге в столице страны.

По его словам, сейчас вопрос анализа содержимого бортовых самописцев упавшего самолета решается с представителями иранской стороны.

«Мы решаем с иранцами, куда отправятся эти „ящики“ — будут ли записи анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве», — подчеркнул Пристайко.

Переговоры о создании коалиции для расследования катастрофы будут проведены в ближайшее время с министрами иностранных дел заинтересованных стран, добавил глава МИД Украины. Пристайко также собирается связаться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Самолет Boeing, то есть расследование его должна проводить компания „Боинг“. Двигатели французские, мы хотим, чтобы французы нам помогли. Мы планируем разговор с Макроном, прямо сейчас происходит эта работа. Канада, которая требует привлечения, учитывая их знания, опыт и то, что они потеряли много граждан — это тоже естественный выбор», — пояснил министр иностранных дел Украины.

При этом Служба безопасности Украины (СБУ) в числе других версий авиакатастрофы рассматривает террористический акт или попадание ракеты, заявил руководитель ведомства Иван Баканов на заседании специальной рабочей группы.

«Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса „ТОР“ привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются», — цитирует «Интерфакс» слова Баканова.

Также тщательно изучается версия теракта. «Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию», — подчеркнул глава СБУ.

Тем временем в НАТО уже поверили в то, что украинский пассажирский лайнер мог быть сбит иранской ракетой. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.