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НАТО поверило в возможность поражения украинского Boeing ракетой Ирана

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© Википедия

© Википедия

В Североатлантическом альянсе допускают возможность поражения пассажирского самолета Boeing 737 «Международной украинской авиакомпании» иранской ракетой. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на экстренной встрече Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел по ситуации на Ближнем Востоке.

Генсек подчеркнул, что в НАТО вполне доверяют данным стран-союзниц по военному блоку.

«Мы не видим оснований не верить сообщениям, которые мы получили от многих стран — союзников по НАТО, о возможном поражении украинского „Боинга“ иранской ракетой», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Первыми об «иранской ракете» начали писать американские СМИ. Затем с заявлениями о том, что украинский самолет мог быть сбит по ошибке зенитно-ракетной установкой «Тор-М1» армии Ирана, выступили власти Украины, Канады и Великобритании. Иранское правительство назвало подобные действия «психологической войной».

Иран тем временем пригласил Соединенные Штаты участвовать в расследовании обстоятельств крушения пассажирского самолета «Международной украинской авиакомпании».

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