Штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ введут в России

Правительство России предложило наказывать штрафами за завышение стоимости услуг ЖКХ организации, отвечающие за снабжение потребителей ресурсами. В сентябре на рассмотрение в Госдуму внесут соответствующую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ. Проект закона кабинет министров поручил подготовить Минстрою. У министерства есть конкретный срок для выполнения задания — март нынешнего года.

Документ готовы подержать в профильном комитете Госдумы и во всех фракциях. По мнению депутатов, проблема слишком дорогих услуг ЖКХ присутствует во многих регионах страны, пишет газета «Известия».

«Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно. Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании», — цитирует издание слова главы профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской.

При этом в Общероссийском народном фронте (ОНФ) отметили, что правительству стоит подумать о повышении доходов граждан, поскольку изменения в законодательство сами по себе вряд ли смогут изменить ситуацию в отрасли ЖКХ.

«На фоне стагнации доходов граждан, конечно, это очень серьезная проблема. Но газ, железо для труб, специальная техника — из-за инфляции все каждый год дорожает. Поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Хотя, на мой взгляд, основная причина их удорожания это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена в 90-ые годы», — отметил член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький.

Ранее стало известно, что тарифы ЖКХ в России в наступившем году вырастут на 4%.