Тарифы ЖКХ в России в 2020 году повысят на 4%

Плата за коммунальные услуги в 2019 году выросла дважды: с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС на 2%. В наступающем году россиян ждет новое увеличение с 1 июля. Цены в среднем по стране поднимутся еще на 4% и продолжат расти в дальнейшем раз в год, пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Рост тарифов на услуги ЖКХ обусловлен инфляцией и должен соответствовать ее показателям. Правительство определяет для субъектов РФ порог, который нельзя превышать. Речь идет о ценах на газ, электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора. Рост по разным видам коммунальных услуг может быть разным, но в целом должен оставаться в пределах индекса.

Этот индекс для каждого субъекта РФ — свой. Наиболее высок он в Чеченской Республики — 6,5%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1% и Кабардино-Балкарской Республике — 5,4%. Самый низкий в Ненецком автономном округе — 2,4%. В большей части страны показатель составляет 3,6−4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

Эксперты отмечают, что разница в величине индекса объясняется местными особенностями. Например, необходимостью ремонта коммунальной инфраструктуры. Во многих регионах нужно решать проблемы, но сделать это за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается. При этом сдерживание роста тарифов вызвано невысоким уровнем жизни россиян.

Для помощи особо нуждающимся в России действуют льготы. Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг выделяется тем, у кого данные расходы превышают предельно допустимую норму в общем семейном доходе. Также выплаты получают участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, инвалиды войны, чернобыльцы и их вдовы, бюджетники образовательных учреждений, инвалиды I-III групп и другие граждане.

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