Число жертв пожара в Астрахани возросло до трех

Тело третьего погибшего нашли в сгоревшем старинном доме в Астрахани. Его личность пока не установлена, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее при разборе завалов жилого многоквартирного дома в центре города были найдены тела женщины и мужчины. Работы на месте пожара продолжаются, отметили спасатели.

По данным следователей, погибшая — женщина 1940 года рождения.

«В настоящее время после локализации пожара обнаружены тела двух женщин 1939 и 1940 годов рождения, а также мужчины 1959 года рождения», — сказано в сообщении пресс-службы управления СК.



К настоящему моменту возгорание полностью потушено. Оно возникло ночью 2 января на улице Советской. По словам очевидцев, от дома с деревянными перекрытиями, являвшегося памятником архитектуры, остались только стены.

Региональным управлением Следственного комитета организована процессуальная проверка. Местные жители винят в пожаре наркоманов.