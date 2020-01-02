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Число жертв пожара в Астрахани возросло до трех

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© vk.com

© vk.com

Тело третьего погибшего нашли в сгоревшем старинном доме в Астрахани. Его личность пока не установлена, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Ранее при разборе завалов жилого многоквартирного дома в центре города были найдены тела женщины и мужчины. Работы на месте пожара продолжаются, отметили спасатели.

По данным следователей, погибшая — женщина 1940 года рождения.

«В настоящее время после локализации пожара обнаружены тела двух женщин 1939 и 1940 годов рождения, а также мужчины 1959 года рождения», — сказано в сообщении пресс-службы управления СК.

К настоящему моменту возгорание полностью потушено. Оно возникло ночью 2 января на улице Советской. По словам очевидцев, от дома с деревянными перекрытиями, являвшегося памятником архитектуры, остались только стены.

Региональным управлением Следственного комитета организована процессуальная проверка. Местные жители винят в пожаре наркоманов.

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