Пожар в Астрахани унес жизни двух человек

Не менее двух человек стали жертвами пожара, произошедшего ночью 2 января в многоквартирном доме в Кировском районе Астрахани. При разборе завалов спасатели нашли второе мертвое тело, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По предварительной информации, погибшая — женщина 1939 года рождения. Ранее было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Осмотр места происшествия продолжается, следователи выясняют причины и обстоятельства пожара.

Старинный дом с мансардой на улице Советская загорелся около четырех утра, заявили в МЧС. При проведении спасательных работ из горящего здания эвакуировали восьмерых жильцов. Был развернут пункт обогрева, погорельцев временно разместили в местном лицее.



Сейчас пожар полностью ликвидирован, подчеркнули в пресс-службе районного управления МЧС.

Как пишут в социальных сетях местные жители, сгорел один из самых красивых домов постройки конца XIX века в центре города. Он являлся объектом культурного наследия регионального значения. Здание принадлежало известному архитектору и общественному деятелю Сергею Карягину — принимавшему участие в проектировании нескольких комплексов, ныне украшающих Астрахань.

По словам депутата Госдумы Олега Шеина, в пожаре жители дома обвинили наркоманов, из квартиры которых начало распространяться пламя. К ним много раз вызывали полицию.

Мужчина, погибший во время пожара, не смог покинуть здание, поскольку недавно перенес инсульт, пишут местные СМИ.

Пожар, жертвами которого стали несколько десятков животных, произошел в новогоднюю ночь в Германии.