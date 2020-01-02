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Российская «молодежка» вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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© Twitter ФХР

© Twitter ФХР

Молодежная сборная России выиграла четвертьфинальный поединок чемпионата мира по хоккею у команды Швейцарии. Встреча в чешском Тршинце завершилась со счетом 3:1. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.

Перед матчем было немного тревожно, поскольку групповые игры российская команда провела неровно, проиграв чехам и американцам, но уверенно победив Канаду и Германию. Швейцарцы в своей группе заняли второе место, пропустив вперед лишь Швецию.

Первый период матча окончился нулевой ничьей при некотором преимуществе сборной России. Во второй двадцатиминутке россияне открыли счет — на 22-й минуте Дмитрий Воронков реализовал большинство. Швейцарцы ответили голом спустя шесть минут — шайба на счету Гаэтана Жобена. Однако на 35-й минуте Александр Хованов вновь вывел российскую команду вперед, а еще через четыре минуты Воронков снова наказал соперника за удаление.

Третий период голов зрителям не принес, хотя опасных моментов было в избытке.

Соперник сборной России определится в поединках Канада — Словакия, США — Финляндия и Швеция — Чехия, которые пройдут позднее 2 января. Полуфиналы состоятся спустя два дня.

Сборная России уже оказалась в числе четырех лучших молодежных команд мира, хотя турнир начинался для нее не очень удачно.

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