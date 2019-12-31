Бывший глава Nissan бежал из Токио в футляре для музыкального инструмента

Бывший глава Nissan Карлос Гон совершил побег из-под домашнего ареста.

Он был вывезен из Японии в деревянном футляре для музыкального инструмента, сообщает Gulf News со ссылкой на ливанский телеканал MTV.

Побег был осуществлен с помощью группы неких наемников, которые попали в дом Гона в Токио под видом музыкантов и увезли его в футляре.

На частном самолете Гона доставили сначала в Турцию, а потом в Ливан.

По данным издания, все границы предприниматель пересек нелегально, поскольку три его паспорта — ливанский, французский и бразильский — находятся у адвокатов.

Известно, что в Ливане Гон уже встретился с президентом Мишелем Наим Ауном и получил от государства гарантии безопасности.

В своем кратком заявлении экс-глава Nissan подчеркнул, что бежал не от правосудия, а от несправедливости и политического преследования.

Как сообщал «Ридус», окружная прокуратура Токио арестовала Гона 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение о размерах его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным следствия, с 2010 по 2017 год Гон не уведомил Токийскую фондовую биржу о доходе на общую сумму 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

В январе 2019 года прокуратура Токио выдвинула новые обвинения против бывшего главы франко-японского автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли. По мнению ведомства, в 2008 году Гон пытался избавиться от убытков на сумму 1,85 миллиарда иен (16,7 миллиона долларов). В прокуратуре отметили, что компания по управлению личными активами Гона переписала свои убытки на Nissan.