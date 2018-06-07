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В Токио предъявили обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

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© wikipedia.org

Прокуратура Токио выдвинула новые обвинения против бывшего главы франко-японского автомобильного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и бывшего члена совета директоров Nissan Грега Келли, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Как сказано в заявлении ведомства, Гона подозревают в попытке в 2008 году избавиться от убытков на сумму 1,85 миллиарда иен (16,7 миллиона долларов). В прокуратуре отметили, что компания по управлению личными активами Гона переписала свои убытки на Nissan.

Кроме того, выдвинуты обвинения против самой компании Nissan по подозрению в фальсификации денежных вознаграждений, выплачиваемых Гону в последние три года.

Таким образом, вполне вероятно, что истекающий сегодня срок ареста будет продлен Карлосу Гону в очередной раз.

Как писал «Ридус», окружная прокуратура Токио арестовала Гона 19 ноября прошлого года. Он подозревается в нарушении требований к обязательной отчетности, введении инвесторов и регуляторов в заблуждение о размерах его вознаграждения и нецелевом расходовании средств Nissan. По данным следствия, с 2010 по 2017 год Гон не уведомил Токийскую фондовую биржу о доходе на общую сумму 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов).

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