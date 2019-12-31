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Москве пообещали «барическую яму»

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© vk.com

© vk.com

В последний день уходящего года в столице России ожидается самое низкое атмосферное давление за неделю. Барометры покажут около 731 миллиметра ртутного столба, что синоптики назвали «барической ямой».

«У нас вчера было давление сильно выше нормы, сегодня оно уже немного ниже нормы. Завтра будет самое низкое атмосферное давление — около 730 миллиметров ртутного столба», — цитирует РИА Новости слова ведущего специалиста центры погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Столбики барометров вновь поползут вверх лишь 2 января, добавил он. Постепенно давление вернется к нормальным значениям.

По словам сотрудника московского метеобюро Татьяны Поздняковой, такие показатели не стоит считать экстремальными. Значение критично низкого давления для Москвы — 716 миллиметров.

«Действительно, мы будем ближе всего завтра находиться к центру очень глубокого циклона, и давление завтра понизится до 731 миллиметра ртутного столба. На этой неделе это будет самое низкое атмосферное давление», — сказала она.

Остается добавить, что в зимний период нормой атмосферного давления для столицы России являются показания в 747−749 миллиметров ртутного столба.

Тем временем в Индии жалуются на рекордные холода. Там — немногим менее 10 градусов тепла.

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