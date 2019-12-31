В Индии пожаловались на рекордные холода

Максимальная температура в Дели 30 декабря составила 9,4 градуса тепла. Это — самый холодный декабрьский день в индийской столице за всю историю метеонаблюдений с 1901 года, сообщило издание India Today со ссылкой на данные обсерватории Сафдарджунг.

Синоптики отметили, что нормальная температура в декабре для Дели составляет 20,8 градуса тепла. До этого рекордом было 9,5 градуса 28 декабря 1997 года.

При этом средняя максимальная температура декабря 2019 года составляет 18,6 градуса. Это — самый низкий показатель с декабря 1997 года (17,3 градуса) и второй с 1901, когда начались метеорологические наблюдения.

По мнению синоптиков, причиной столь холодного декабря стали продолжительные периоды «ледяных» ветров и туман, мешающий солнцу прогревать воздух уже в течение 10−12 дней.

Падение температуры, низкая скорость ветра и высокая влажность привели к серьезному ухудшению качества воздуха в Дели, подчеркнули метеорологи.

28 декабря в столице Индии также был зарегистрирован самый холодный зимний день. Тогда минимальная температура утром резко упала до 2,4 градусов.

Температурные рекорды зарегистрировали в декабре 2019 года и в Москве. Но — со знаком «минус».